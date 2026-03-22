Цветы несут к мемориалу у «Крокуса» в память о жертвах теракта

Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» утопает в цветах. Сегодня вторая годовщина трагедии. Родственники погибших, выжившие и просто неравнодушные люди с самого утра несут гвоздики и розы, свечи и мягкие игрушки.

«Мы чтим память погибших в этой ужасной трагедии и соболезнуем всем семьям, потерявшим своих близких. Это была ужасная трагедия, за которой следила вся страна. Никакое наказание не может быть соизмеримо с тем ужасом и той тяжестью, которую пережили родственники погибших», - считает пришедшая к мемориалу студентка Екатерина.

На входе к мемориалу установили металлодетекторы, дежурят волонтеры. Среди пришедших есть и те, кто тем роковым вечером сумел спастись из охваченного огнем концертного зала. Теперь они ежегодно приходят на это место.

«Я здесь, чтобы пережить это все с теми, кто пострадал. Нам просто повезло, мы смогли выбраться. Поэтому теперь каждый год приходим сюда», - призналась Елена.

У мемориала очень много молодежи. Теракт в «Крокусе» потряс всех. Даже те, кого эта трагедия не коснулась лично, не смогли в этот день остаться в стороне.

«Сюда я пришел просто посочувствовать, потому что эта дата очень трагичная. До сих пор помню это число. В первые дни после случившегося даже было сложно дышать. К счастью, родные не пострадали. Просто хотелось посочувствовать», - рассказал Александр.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Группа вооруженных боевиков открыла огонь по пришедшим на концерт музыкальной группы «Пикник». После этого террористы подожгли концертный зал и скрылись с места преступления. Погибли 150 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Террористов задержали позже при попытке покинуть территорию страны.

Двенадцатого марта Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте. Еще четверо проведут за решеткой от 19 до 22 лет. Следствие продолжается, так как часть фигурантов арестована заочно и объявлена в международный розыск.