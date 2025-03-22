МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве у «Крокуса» открыли мемориал в память о жертвах теракта

Цветы уже возложил поисково-спасательный отряд, который год назад во время теракта спасал людей из концертного зала.
Виктория Бокий 2025-03-22 12:38:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве рядом со зданием концертного зала «Крокус Сити Холл» открыли мемориал в память о погибших при теракте 22 марта 2024 года.

Стеллу из темного мрамора с белыми журавлями открыли в годовщину трагедии. Птицы стали символом страшного события.

К памятнику люди несут цветы и игрушки, а также бумажных белых журавлей, символизирующих бессмертность душ погибших, человеческое горе и вечную память.

Сообщается, что цветы уже возложил поисково-спасательный отряд, который в тот страшный день спасал людей из зала в «Крокусе».

Напомним, что 22 марта 2024 года в концертный зал «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные террористы во время концерта группы «Пикник». Они начали расстреливать людей, сидящих в зале, а потом подожгли само здание. Жертвами теракта стали 145 человек, а получили ранения более 500.

#Теракт #«Мемориал» #жертвы #Концертный зал #Крокус сити холл
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 