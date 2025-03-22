В Москве у «Крокуса» открыли мемориал в память о жертвах теракта

В Москве рядом со зданием концертного зала «Крокус Сити Холл» открыли мемориал в память о погибших при теракте 22 марта 2024 года.

Стеллу из темного мрамора с белыми журавлями открыли в годовщину трагедии. Птицы стали символом страшного события.

К памятнику люди несут цветы и игрушки, а также бумажных белых журавлей, символизирующих бессмертность душ погибших, человеческое горе и вечную память.

Сообщается, что цветы уже возложил поисково-спасательный отряд, который в тот страшный день спасал людей из зала в «Крокусе».

Напомним, что 22 марта 2024 года в концертный зал «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные террористы во время концерта группы «Пикник». Они начали расстреливать людей, сидящих в зале, а потом подожгли само здание. Жертвами теракта стали 145 человек, а получили ранения более 500.