Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сегодня сообщили в Кремле.

Отмечается, что в том числе пойманы все 4 террориста, которые непосредственно участвовали в нападении. Сейчас идет работа по выявлению пособников по делу об атаке.

Напомним, депутат Госдумы России Александр Хинштейн опубликовал фотографию оружия, которое обнаружили в машине предполагаемых исполнителей теракта.

По его словам, правоохранители нашли пистолет Макарова и магазин к автомату «АКМ».