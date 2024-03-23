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Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Александр Бортников сообщил, что пойманы все 4 террориста, непосредственно участвовавшие в теракте.
Сергей Лебедев 2024-03-23 11:03:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сегодня сообщили в Кремле.

Отмечается, что в том числе пойманы все 4 террориста, которые непосредственно участвовали в нападении. Сейчас идет работа по выявлению пособников по делу об атаке.

Напомним, депутат Госдумы России Александр Хинштейн опубликовал фотографию оружия, которое обнаружили в машине предполагаемых исполнителей теракта.

По его словам, правоохранители нашли пистолет Макарова и магазин к автомату «АКМ». 

#Теракт #ФСБ #Владимир Путин #Александр Бортников #Задержание #Крокус сити холл
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