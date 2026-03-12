Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

Военный суд приговорил к пожизненному заключению исполнителей теракта в «Крокусе». Об этом сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда. Также каждому назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.

Речь идет о Далерджоне Мирзоеве*, Рачабализоде Муродали*, Мухаммадсобире Файзове* и Шамсидине Фаридуни* (внесены в перечень террористов и экстремистов).

Двадцать второго марта 2024 года боевики ворвались в концертный зал и открыли огонь по находившимся там людям, затем подожгли здание. Теракт унес жизни 150 человек, шестеро из которых дети. Еще 609 человек получили ранения.

