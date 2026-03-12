МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

Каждому также назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.
Игнат Далакян 12-03-2026 11:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Военный суд приговорил к пожизненному заключению исполнителей теракта в «Крокусе». Об этом сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда. Также каждому назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.

Речь идет о Далерджоне Мирзоеве*, Рачабализоде Муродали*, Мухаммадсобире Файзове* и Шамсидине Фаридуни* (внесены в перечень террористов и экстремистов).

Двадцать второго марта 2024 года боевики ворвались в концертный зал и открыли огонь по находившимся там людям, затем подожгли здание. Теракт унес жизни 150 человек, шестеро из которых дети. Еще 609 человек получили ранения.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Теракт #террористы #суд #Пожизненное заключение #крокус #исполнители теракта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 