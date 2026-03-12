Дочь погибшей в теракте в «Крокусе» заявила о боязни массовых мероприятий

Потерявшая во время теракта в Крокусе мать Марина Масленникова до сих пор боится посещать массовые мероприятия. Она поделилась воспоминаниями в разговоре со «Звездой».

«Я вспоминаю это каждый день уже два года. В принципе не особо горю желанием идти куда-то... Нужно побороть себя», - добавила Масленникова.

Девушка добавила, что в тот день находилась дома. Она старалась держала связь с матерью и надеялась на ее возвращение домой.

«Она просто сказала, что пожар и что стреляют. Дальше она, видимо, просто бежала - не положила трубку. Я все слышала. А потом просто связь прервалась», - добавила девушка.

На вопрос о приговоре исполнителям теракта и их пособникам Масленникова сказала, что удовлетворена.

Ранее сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокусе» и 11 пособников приговорили к пожизненному тюремному заключению. Еще четверых приговорили к лишению свободы от 19 до 22,5 лет и выплате штрафов от 800 тысяч до 2,7 миллиона рублей.

Вооруженное нападение произошло 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» четверо вооруженных автоматами людей в камуфляже ворвались в здание. В результате атаки погибли около 150 человек, более 500 получили ранения, что сделало этот теракт одним из крупнейших в современной России.