Bloomberg: «зомби-судно» Jamal прорвалось через Ормузский пролив

Судно, позиционирующее себя как танкер для перевозки сжиженного природного газа Jamal, успешно преодолело Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные судовых систем отслеживания. По данным агентства, это «зомби-судно», замеченное на одной из индийских верфей осенью прошло года. Тогда его разбирали. В этот раз оно выдало себя за другого.

«Судно, выдающее себя за Jamal, скорее всего, является "зомби-судном", принявшим облик списанного, но законного корабля», - говорится в сообщении.

Прошлой осенью судно пропало из виду и объявилось лишь на прошлой неделе в Оманском заливе. Затем связь прервалась и возобновилось только накануне - уже в Персидском заливе. Последний раз «зомби» выходил на связь у побережья Ирана. Подобный маневр стал первым с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, Ормузский пролив остается заблокированным Корпусом стражей исламской революции на фоне американо-израильской операции против Ирана. По этой водной артерии на мировые рынки поступает до трети газа и нефти. КСИР запретил свободный проход танкеров и на рынке образовался дефицит углеводородов, что привело к росту цен и энергетическому кризису в мире.

Президент США Дональд Трамп обратился к союзникам по НАТО с просьбой принять участие в операции по разблокировке пролива. Однако Европа отказала американскому лидеру. Накануне глава Белого дома разразился по этому поводу грозным твитом в своей социальной сети Truth Social. Он назвал европейцев трусами и пообещал запомнить их поведение.