Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» без США

Американский лидер назвал европейские страны-члены НАТО трусами и пообещал помнить их отказ помочь США на Ближнем Востоке.
Ян Брацкий 20-03-2026 17:34
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

Без Соединенных Штатов НАТО является «бумажным тигром». Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в своей социальной соцсети Truth Social. В том же посте американский лидер обрушился с критикой на партнеров Вашингтона по альянсу за их отказ принять участие в операции по разблокировке Ормузского пролива. Трамп пообещал запомнить это.

«Не хотят способствовать открытию Ормузского пролива - простого военного маневра, который является единственной причиной высоких цен на нефть. Для них это так просто и с таким небольшим риском. ТРУСЫ, и мы будем ПОМНИТЬ», - резюмировал Трамп.

Накануне европейских союзников США «пожурил» шеф Пентагона Пит Хегсет. Он призвал ЕС сказать Трампу спасибо. Европейцев он назвал неблагодарными, подчеркнув, что Брюссель должен Штатам за помощь в борьбе с терроризмом и за то, что они «делают мир свободным».

Если Трамп не ограничится грозными сообщениями, то отношения США и НАТО могут дать серьезную трещину. Ранее этого не исключил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Альянс ждет «плохое будущее» без США, предположил он. Также Дмитриев уверен, что Дональд Трамп разочарован в НАТО и не забудет отсутствие взаимности.

Ормузский пролив - водная артерия, по которой осуществляется треть всех мировых поставок сжиженного природного газа и нефти. Для таких стран как Катар - это единственная возможность экспортировать СПГ. А Катар - третий по величине его поставщик в мире. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о закрытии пролива для судоходства. Из-за этого на мировых рынках сложился дефицит газа и нефти, а цены на них взлетели вверх.

#в стране и мире #НАТО #сша #Трамп #ЕС #Ормузский пролив #Бижний Восток
