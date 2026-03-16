В США предложили применить термоядерные бомбы для создания нового пролива

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич предложил создать новый канал с помощью термоядерных бомб в качестве альтернативы Ормузскому проливу. Об этом он написал в соцсети X.

В своем сообщении он подчеркнул, что можно проложить новый канал через «дружественную территорию» вместо того, чтобы «вечно воевать из-за узкого места шириной в 33 километра». Для этого, как он считает, хватит «дюжины термоядерных взрывов».

«И у вас будет водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого и защищенный от иранских атак», - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети, прочитавшие пост Гингрича, добавили к публикации информацию, что бывший спикер позаимствовал эту идею из пародийного открытого письма. В письме подчеркивалось, что взгляды автора не обязательно отражают точку зрения «лица, обладающего мозговыми клетками».

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива. Накануне сообщалось, что США ведут переговоры с семью странами над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе. В это же время The Wall Street Journal писала, что США планируют сформировать коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через заблокированный пролив.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС отказались отправлять собственные военные корабли в Ормузский пролив. Она отметила, что в Красном море находятся военные корабли в рамках европейской военно-морской миссии Aspides. Однако министры «не продемонстрировали желания расширить ее мандат» на Ормузский пролив, заключила она.

По заявлению министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отправлять свои корабли в пролив не станет и его страна. Генсек японского кабинета министров Минору Кихара добавил, что японская сторона в курсе заявлений президента США Дональда Трампа по поводу Ормузского пролива. Однако, насчет отправки Сил самообороны ничего не решено. Кихара заверил, что Япония, тесно сотрудничая с международным сообществом, продолжит дипломатическую работу, нацеленную на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

Перед этим британский премьер Кир Стармер, несмотря на просьбу Трампа, отказался отправлять военные корабли для восстановления судоходства в проливе. По мнению The Daily Telegraph это решение может еще сильнее ухудшить отношения между двумя лидерами. Глава Белого дома уже выражал недовольство тем, что Лондон не позволил использовать свои военные базы в целях нанесения первого удара по Ирану.