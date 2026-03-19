Bloomberg: цены на газ в Европе выросли на 35% после нового удара Ирана

Цены на природный газ в Европе резко выросли после того, как Иран ударил по крупнейшему в мире заводу по экспорту сжиженного природного газа, пишет Bloomberg. Рынок готовится к затяжному параличу на важнейшем хабе по производству СПГ. Он обеспечивает около пятой части мировых поставок.

В четверг фьючерсы на эталонные цены подскочили на 35%. В итоге они более чем вдвое превысили уровень до начала военной операции США и Израиля в Иране. Спотовые цены на газ с поставкой «на следующий день» на эталонном европейском хабе TTF выросли почти на треть, сообщает Интерфакс.

Компания QatarEnergy сообщила, что несколько заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) на территории промышленного города Рас-Лаффан подверглись ракетному обстрелу. Он вызвал крупные пожары и значительный ущерб. Поставки с завода были приостановлены еще в начале этого месяца после попадания беспилотника. Но последние удары грозят сохранить высокие цены на газ в Европе и Азии на более длительный срок.

Это может кардинально изменить ситуацию в индустрии СПГ, как это было с подрывом «Северных потоков», считает приглашенный доцент Юридического центра Хьюстонского университета Сьюзан Сакмар. Главный аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен заявил, что поставки СПГ из Катара могут остановиться на несколько месяцев или даже на годы. По его словам, для газового рынка кризис не закончится просто потому, что война завершится и Ормузский пролив снова откроется.

Газоперерабатывающие заводы в Хабшане в Абу-Даби тоже остановили, когда туда упали обломки после перехваченного удара. Президент Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что США уничтожат иранское месторождение Южный Парс, если катарские заводы по производству сжиженного природного газа снова подвергнутся нападению.

Азиатские страны закупают большую часть СПГ с Ближнего Востока. Но любые длительные перебои в поставках приведут к сокращению всего глобального баланса предложения. Это будет поддерживать высокие цены во всем мире.

Для Европы эскалация происходит в непростое время, потому что регион выходит из зимы с истощенными резервуарами для хранения. Это означает, что летом ей придется закупить больше СПГ, чтобы пополнить запасы, конкурируя с покупателями из Азии за меньшие доступные объемы поставок. Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что пожар на СПГ-заводе в Рас-Лаффане - это плохо для мира и катастрофично для ЕС.