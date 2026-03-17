Политолог объяснил, почему ЕС не поможет США разблокировать Ормузский пролив

Прибалтийские страны еще в начале военной операции в Иране максимально пытались показать свою солидарность с США. Но в решающий момент они заявили о том, что готовы участвовать в обеспечении свободы судоходства при условии, что им точно обозначат конечные цели. Об этом рассуждал публицист, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

Такая же позиция и у многих других колеблющихся стран, добавил он. Даже наиболее готовые к этой операции государства хотят, чтобы был создан общеевропейский мандат, в рамках которого страны придут к соглашению на уровне ЕС и НАТО.

«В принципе эту позицию передает британский премьер Кир Стармер, который сказал, что они должны принять какое-то коллегиальное решение», - сказал Гасанов.

Что касается Европейского союза, то по способности разблокировать Ормузский пролив хорошо высказался министр обороны Германии Борис Писториус, считает политолог. Он привел слова главы военного ведомства, который заявил, что если американская армада с этим не справляется, то чего ожидать от европейских фрегатов.

По мнению Гасанова, ведущие страны ЕС не соглашаются участвовать в операции еще и потому, что для них это слишком рискованно. Непонятно, когда ситуация урегулируется и насколько большими будут потери, а также они опасаются наплыва беженцев. Кроме того, если Иран будет дестабилизирован, то пострадает рынок удобрений, что напрямую скажется на европейском сельском хозяйстве и продовольственной безопасности, добавил политолог.

Он отдельно выделил миссии по оказанию гуманитарной помощи, которая также сейчас сильно страдает из-за конфликтных действий. В частности, не поступает достаточно гуманитарной помощи в сектор Газа, Судан и другие кризисные регионы.

«Пока что они заняли режим ожидания и прикрываются тем, что нет консенсуса и это не их война. У них есть уверенность в том, что даже если они помогут Трампу (президент США Дональд Трамп. - Прим. ред.) и пожертвуют своими людьми в свержении иранского режима, нет никакой гарантии, что завтра тот же Трамп не возьмется за Европу», - заключил публицист.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что вооруженный конфликт в Иране подрывает европейскую экономику. Она пообещала принять «краткосрочные адресные меры» для снижения цен на энергию в ЕС.