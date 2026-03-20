Фон дер Ляйен пообещала Киеву 90 млрд евро вопреки мнению Венгрии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала дать Киеву €90 млрд вопреки блокировке кредита. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Военное финансирование для Киева на 2026 и 2027 годы остается блокированным из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Из-за этого он подвергался давлению на саммите ЕС, но, по его собственным словам, держался как «стойкий оловянный солдатик». Он в очередной раз подчеркнул, Украина не получит кредит от ЕС до тех пор, пока не будет запущен трубопровод «Дружба». Премьер резюмировал, что когда будет нефть - будут и деньги.

«Эти деньги остаются блокированными из-за позиции одного лидера, но мы направим эти деньги Украине тем или иным путем», - заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен не уточнила, каким образом и когда это может случиться. Евросоюз готов судиться с премьер-министром Венгрии из-за его вето на выделение кредита. До сих пор Брюссель ограничивался окриками и давлением, однако теперь еврочиновники заговорили о «неизбежной расплате». В арсенале антивенгерских мер ЕС лишение Будапешта права голоса и подача судебных исков против венгерских политиков. Politico полагает, что если на выборах 12 апреля к власти в Будапеште придет оппозиционное правительство, то власти Евросоюза возьмут паузу для оценки поведения нового кабинета министров.

В Евросоюзе выражали надежду, что Орбан отзовет вето, после того, как Украина приняла предложение Брюсселя о помощи с ремонтом газопровода «Дружба». Во вторник фон дер Ляйен заявила, что киевский режим принял предложение ЕС о помощи в ремонте трубопровода. Специалисты, по ее словам, готовы приступить к работе немедленно.

При этом в делегации Еврокомиссии, отправленной для инспекции «Дружбы» не нашлось места для венгерских и словацких экспертов. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал эту ситуацию фарсом. Он отметил, что Брюссель отклонил прошение Венгрии и Словакии включить специалистов из этих стран в комиссию. По мнению министра, это еще раз подтверждает, что никакого расследования на месте не будет и нет никакой серьезной комиссии экспертов.