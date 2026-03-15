Сияйрто назвал фарсом комиссию по «Дружбе» без венгров и словаков

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что нефтяная блокада его страны это «большая афера» Брюсселя и Киева, они «бесстыдно лгут», сговариваясь между собой.
Сергей Дьячкин 19-03-2026 04:03
Отправка делегации Еврокомиссии для инспекции трубопровода «Дружба» на Украине без участия венгерских и словацких экспертов - это большой фарс. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире национального агентства MTI.

По словам министра, ЕК сообщила о готовности делегации проинспектировать трубопровод. Но в МИД Украины заявили, что ничего не знают о прибытии экспертов. Сийярто отметил, что Брюссель отклонил прошение Венгрии и Словакии включить специалистов из этих стран в комиссию. По мнению главы венгерского МИД, это еще раз подтверждает, что никакого расследования на месте не будет и нет никакой серьезной комиссии экспертов.

«Все это просто большой фарс», - резюмировал Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что нефтяная блокада Венгрии и Словакии - это совместный план Брюсселя и Киева. А разговоры о якобы «поиске решения» это очередная «большая афера» Сийярто считает, что и Брюссель, и киевский режим «бесстыдно лгут», сговариваясь между собой.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна является единственной страной ЕС, которая в настоящий момент не готовится к войне. По мнению Орбана, что власти большинства государств ЕС «маршируют» и «наступают». Они ввязываются «в эту войну», добавил премьер.

Председатель Евросовета Антониу Кошта отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана. Он подчеркнул, что в ЕС неприемлемо, когда даже в эмоциональных ситуациях кто-то ведет себя неадекватно по отношению к лидерам европейских стран. Кошта заявил, что у Брюсселя «отличные отношения с Украиной». Но в ЕС не могут принять неадекватное поведение по отношению к лидеру страны даже в «эмоциональный момент».

Перед этим Зеленский угрожал Орбану общением с украинскими военными из-за того, что Будапешт заблокировал очередной кредит ЕС для Украины. После этого экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко также начал угрожать Орбану, его детям и внукам. Он заявил, что СБУ известно «где он живет и где ночует». Он объяснил свои угрозы тем, что Орбан занимает антиукраинскую позицию.

Правительство Венгрии подчеркнуло, что любые угрозы в адрес их страны, ее премьер-министра или его близких недопустимы. Глава администрации Орбана также отметил, что им ясно, почему режим Зеленского заинтересован в том, чтобы проукраинская оппозиционная партия «Тиса» пришла к власти в стране. Это позволило бы Киеву получить очередной кредит от Евросоюза без препятствий.

