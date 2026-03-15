Politico: ЕС рассчитывает, что Орбан откажется от вето на кредит Киеву

Евросоюз выражает осторожную надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отзовет вето, наложенное на кредит Киеву и 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на высокопоставленных брюссельских чиновников.

В публикации отмечается, что ЕС надеется на такой исход после того, как Украина приняла предложение Брюсселя о помощи с ремонтом газопровода «Дружба». Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в ремонте трубопровода «Дружба». Специалисты, по ее словам, готовы приступить к работе немедленно. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что дер Ляйен и Владимир Зеленский устроили «политический театр» вокруг ситуации с газопроводом «Дружба».

«Теперь ЕС, кажется, выражает осторожный оптимизм в отношении того, что Орбан может уступить», - говорится в материале.

Издание подчеркивает, что это может быть возможно после выборов в Венгрии. Они пройдут в следующем месяце. Чиновники ЕС заявили газете, что, по мнению Брюсселя, Орбан якобы ищет выход из сложившейся ситуации. По их словам, председатель Евросовета Антониу Кошта ожидает, что венгерский лидер «в очень скором времени» вернется к принятым в декабре обязательствам по кредиту.

До этого Кошта отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана. Он подчеркнул, что в ЕС неприемлемо, когда даже в эмоциональных ситуациях кто-то ведет себя неадекватно по отношению к лидерам европейских стран. Кошта заявил, что у Брюсселя «отличные отношения с Украиной». Но в ЕС не могут принять неадекватное поведение по отношению к лидеру страны даже в «эмоциональный момент».

Перед этим Зеленский угрожал Орбану общением с украинскими военными из-за того, что Будапешт заблокировал очередной кредит ЕС для Украины. После этого экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко также начал угрожать Орбану, его детям и внукам. Он заявил, что СБУ известно «где он живет и где ночует». Он объяснил свои угрозы тем, что Орбан занимает антиукраинскую позицию.

Правительство Венгрии подчеркнуло, что любые угрозы в адрес их страны, ее премьер-министра или его близких недопустимы. Глава администрации Орбана также отметил, что им ясно, почему режим Зеленского заинтересован в том, чтобы проукраинская оппозиционная партия «Тиса» пришла к власти в стране. Это позволило бы Киеву получить очередной кредит от Евросоюза без препятствий.