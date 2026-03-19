Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддался шантажу на саммите ЕС, добавив, что «держался как стойкий оловянный солдатик». Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

Со слов Орбана, Украина не получит кредит от ЕС на сумму 90 миллиардов евро до тех пор, пока не будет запущен трубопровод «Дружба». Он отметил, что будет нефть – будут деньги.

«С должной скромностью скажу, что я держался как стойкий оловянный солдатик, и мы остались там, где были утром. Если есть нефть, будут деньги, если нет нефти - нет и денег», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита ЕС по кредиту для Киева. Известно, что решение по этому вопросу отложено.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз готов судиться с премьером Венгрии из-за его вето на выделение киевскому режиму кредита. Отмечается, что в арсенале антивенгерских мер со стороны ЕС - лишение Будапешта права голоса, а также подача судебных исков против венгерских политиков.

