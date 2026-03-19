ЕС ищет варианты наказать Орбана за отказ одобрить кредит Украине

Евросоюз готов судиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его вето на выделение киевскому режиму кредита на €90 млрд. Об этом пишет Politico. До сих пор Брюссель ограничивался окриками и давлением, однако теперь еврочиновники заговорили о «неизбежной расплате».

«Угрожая заблокировать на встрече лидеров ЕС в Брюсселе кредит в размере €90 млрд для Украины, который он одобрил в декабре, Орбан пересек красную линию в противостоянии с Брюсселем. Тем самым он готовит себя к расплате с блоком, которая может наступить вскоре после венгерских выборов», - говорится в публикации.

В арсенале антивенгерских мер Евросоюза лишение Будапешта права голоса, а также подача судебных исков против венгерских политиков из-за препятствования предоставлению кредита Украине. Издание полагает, что если на выборах 12 апреля к власти в Будапеште придет оппозиционное правительство, то власти ЕС возьмут паузу для оценки поведения нового кабинета министров.

Напомним, Венгрия блокирует выделение «военного кредита» Украине. Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не отменит это решение, пока Киев не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Накануне перед поездкой на саммит ЕС Орбан еще раз подтвердил свое решение. С ним солидарен и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Страны выступают с единых позиций относительно перспектив выделения денег Украине.