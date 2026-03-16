Каллас: ЕС не отправит свои военные корабли в Ормузский пролив

Главы МИД ЕС отказались отправлять собственные военные корабли в Ормузский пролив. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Это не наша война, не мы начинали ее», - сказала она.

Каллас отметила, что в Красном море находятся военные корабли в рамках европейской военно-морской миссии Aspides. Однако министры «не продемонстрировали желания расширить ее мандат» на Ормузский пролив, заключила она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее отказался отправлять военные корабли в целях восстановления судоходства в Ормузском проливе, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа. По информации газеты The Daily Telegraph, решение может еще сильнее ухудшить взаимоотношения между двумя лидерами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что вооруженный конфликт в Иране подрывает европейскую экономику. Она пообещала принять «краткосрочные адресные меры» для снижения цен на энергию в ЕС.