Дмитриев: Трамп не забудет «отсутствие взаимности» НАТО

Трамп обещал «плохое будущее» НАТО за отказ помогать США в войне с Ираном.
Виктория Бокий 17-03-2026 21:18
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский лидер Дональд Трамп не забудет «отсутствие взаимности» Европы. Такими словами он прокомментировал критику НАТО со стороны главы Белого дома за отказ помогать США в ситуации с Ормузским проливом.

«Президент Трамп разочарован и критикует НАТО за "очень глупую ошибку". Он не забудет отсутствие взаимности», - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X.

Напомним, 15 марта Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «плохое будущее», если альянс не будет помогать США в конфликте с Ираном. Тогда же американский лидер усомнился, что союзники готовы помочь ему разблокировать Ормузский пролив.

Это заявление вызвало интерес у главы Российского фонда прямых инвестиций Дмитриева. Он задался вопросом, насколько плохим будет будущее альянса, которое обещает Трамп.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
