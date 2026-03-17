Дмитриев: Трамп не забудет «отсутствие взаимности» НАТО

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский лидер Дональд Трамп не забудет «отсутствие взаимности» Европы. Такими словами он прокомментировал критику НАТО со стороны главы Белого дома за отказ помогать США в ситуации с Ормузским проливом.

«Президент Трамп разочарован и критикует НАТО за "очень глупую ошибку". Он не забудет отсутствие взаимности», - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X.

Напомним, 15 марта Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «плохое будущее», если альянс не будет помогать США в конфликте с Ираном. Тогда же американский лидер усомнился, что союзники готовы помочь ему разблокировать Ормузский пролив.

Это заявление вызвало интерес у главы Российского фонда прямых инвестиций Дмитриева. Он задался вопросом, насколько плохим будет будущее альянса, которое обещает Трамп.