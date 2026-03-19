Хегсет призвал «неблагодарных союзников» в ЕС сказать спасибо Трампу

Американский министр войны считает, что весь мир, Ближний Восток и Европа должны благодарить Трампа за помощь и борьбу с терроризмом.
Виктория Бокий 19-03-2026 16:23
© Фото: Po1 Eric Brann, Dod, Globallookpress

Шеф Пентагона Пит Хегсет призвал Европу сказать спасибо Соединенным Штатам. Об этом он заявил журналистам во время выступления.

Министр войны назвал европейских союзников США неблагодарными. Он считает, что весь мир, Ближний Восток и, в частности, Европа должны сказать спасибо президенту США Дональду Трампу. Хегсет подчеркнул, что благодарить Штаты перечисленные регионы должны за помощь и борьбу с терроризмом, а также за то, что они «делают мир свободным».

«Мир, Ближний Восток, наши неблагодарные союзники в Европе должны сказать президенту Трампу только одно: спасибо... Спасибо за то, что делаете мир свободным», - сказал глава Пентагона.

Пит Хегсет сделал и ряд других заявлений во время своего выступления. Он анонсировал «самый крупный пакет ударов» США по Ирану и также поделился информацией, что ВС Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 7 000 целям по всему Ирану.

Ранее сообщалось, что Пентагон направил запрос в Белый дом с просьбой выделить более $200 млрд из бюджета конгресса для финансирования военных действий в Иране. Отмечается, что часть этих денег планируют направить на срочное увеличение производства ключевых видов вооружений.

#сша #Дональд Трамп #Европа #Пентагон #Пит Хегсет
