Танцы на костях: зачем Израилю смерти в иранском правительстве

Десятки тысяч людей в Тегеране сегодня прощаются с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани. Согласно традициям, многие приносят с собой белую ткань, символизирующую чистоту с религиозной точки зрения, а в политическом контексте - готовность умереть за идею и страну.

В это же время министр обороны Израиля Исраэль Кац открыто объявил о начале охоты на новое руководство Ирана. Сегодня он заявил о ликвидации главы иранской разведки Эсмаила Хатиба.

«За последние 24 часа мы уничтожили двух лидеров иранского правительства. Наша авиация наносит удары на улицах, перекрестках, городских площадях», - заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Иран в ответ на убийство Лариджани сегодня наносит удары по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион. Сообщается, что сирены звучат на всей территории Израиля.

Громко этой ночью было не только в Израиле. Как сообщает КСИР, поражены более ста военных целей. Взрывы ракетных ударов прогремели в Дубае, в том числе и в районе международного аэропорта. Также атакованы американские военные базы в ОАЭ и иракском Эрбиле.

Удары США и Израиля по Ирану не заканчиваются. Атаки приходятся и по ядерным объектам страны. Накануне сообщали об обстреле Атомной электростанции «Бушер», которую строит «Росатом». В российской госкорпорации рассказали, что удар пришелся на территорию, прилегающую к зданию метеорологической службы, в непосредственной близости от действующего энергоблока. Это первый зафиксированный удар по АЭС с начала конфликта. Отмечается, что пострадавших нет, радиационная обстановка на площадке в норме.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Ирана планируют использовать новое оружие против США и Израиля в ближайшее время. Сегодня в Тегеране день скорби, но даже в такие минуты случаются чудеса: спасатели ежедневно разбирают завалы разрушенных жилых домов, и там до сих пор удается находить выживших.