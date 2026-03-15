В Иране проходят похороны секретаря Совбеза Лариджани и моряков

В столице страны проходят траурные митинги.
Владимир Рубанов 18-03-2026 14:09
© Фото: Irna_ru, Telegram

В среду в Тегеране проходят похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Кроме того, там хоронят моряков, погибших в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщил информационный портал правительства Ирана.

Накануне состоялась церемония прощания с 84 членами экипажа корабля IRIS Dena. Их останки репатриировали из Шри-Ланки. По данным иранской армии, всего при атаке на корабль погибли 104 человека, 32 получили ранения. Экипаж состоял из 136 человек.

Экипаж фрегата IRIS Dena погиб, когда возвращался в Иран из Индии после военных учений. Позднее США заявили, что их подводная лодка потопила иранский военный корабль торпедой в международных водах Индийского океана, что, по данным Вашингтона, стало первым таким случаем потопления со времен Второй мировой войны.

Во вторник стало известно, что в результате атаки погибли Лариджани и его сын Мортеза, а также командир добровольческих сил «Басидж» Гулямреза Солеймани. В среду министр обороны Израиля заявил об устранении министра разведки Ирана Исмаила Хатиба.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
