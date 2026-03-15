В Иране проходят похороны секретаря Совбеза Лариджани и моряков

В среду в Тегеране проходят похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Кроме того, там хоронят моряков, погибших в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщил информационный портал правительства Ирана.

Накануне состоялась церемония прощания с 84 членами экипажа корабля IRIS Dena. Их останки репатриировали из Шри-Ланки. По данным иранской армии, всего при атаке на корабль погибли 104 человека, 32 получили ранения. Экипаж состоял из 136 человек.

Экипаж фрегата IRIS Dena погиб, когда возвращался в Иран из Индии после военных учений. Позднее США заявили, что их подводная лодка потопила иранский военный корабль торпедой в международных водах Индийского океана, что, по данным Вашингтона, стало первым таким случаем потопления со времен Второй мировой войны.

Во вторник стало известно, что в результате атаки погибли Лариджани и его сын Мортеза, а также командир добровольческих сил «Басидж» Гулямреза Солеймани. В среду министр обороны Израиля заявил об устранении министра разведки Ирана Исмаила Хатиба.