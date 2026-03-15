Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион в качестве мести за смерть Лариджани

Иран в ответ на гибель секретаря Совета нацбезопасности страны Али Лариджани, генерал-майора республики Голамрезы Солеймани и моряков фрегата IRIS Dena нанес удар беспилотниками по месту базирования израильских самолетов-топливозаправщиков в аэропорту Бен-Гурион. Об этом передает агентство Mehr.

Отмечается, что огонь был открыт по объектам, связанным с обеспечением авиационных операций Израиля. По данным агентства, под удар также попали истребители и самолеты-заправщики, которые, по мнению Тегерана, играют «основополагающую роль» в авиаударах.

Напомним, в ночь на 18 марта правительство Ирана подтвердило гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал виновным в смерти Лариджани суровую месть.

Несколько часов назад сообщалось, что в Тегеране проходят похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана и моряков, погибших в конфликте с США и Израилем. Накануне прошла церемония прощания с 84 членами экипажа корабля IRIS Dena. По данным иранской армии, всего при атаке на корабль погибли 104 человека, 32 получили ранения. Экипаж состоял из 136 человек.