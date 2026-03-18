Иран пригрозил Израилю и США новым оружием

Иранские вооруженные силы анонсировали применение нового типа вооружения против Израиля и США. Представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия заявил, что «в ближайшие дни будет использовано оружие, которое ранее не применялось».

Вечером 17 марта офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил о его гибели. Этот человек отвечал за переговоры по важнейшим вопросам, включая ядерную программу. Лариджани погиб в результате атаки истребителей на Тегеран. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран сурово отомстит за его смерть.

В ночь на среду, 18 марта, иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. Кроме того, Иран сообщал об атаках ракетами и беспилотными аппаратами по районам Нехария, Бейт-Шемеш и Западный Иерусалим в Израиле, а также по базам США в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и Бахрейне.

Арсенал ракет и беспилотников Ирана делает его противником, не имеющим аналогов среди стран, с которыми США сталкивались ранее, писало агентство Bloomberg. Из-за этого Соединенные Штаты вынуждены значительно расходовать запасы дорогостоящих систем перехвата дронов.

Ранее сообщалось, что Тегеран применил управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для ударов по крупным городам Израиля, включая Западный Иерусалим. До этого Корпус стражей исламской революции объявил о первом использовании стратегической ракеты «Саджиль».