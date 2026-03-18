«Росатом» подтвердил удар по территории АЭС «Бушер» в Иране

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подтвердил удар по территории АЭС «Бушер» в Иране. Он уточнил, что сейчас там остаются около 480 российских сотрудников.

На данный момент идут приготовления третьей эвакуации персонала. Лихачев напомнил, что с АЭС ранее уже вывезли около 250 сотрудников и членов их семей. Уточняется, что детей эвакуировали еще до начала конфликта.

В пресс-службе «Росатом» напомнили, что сохранность человеческих жизней - абсолютный приоритет корпорации. Кроме того, в организации упомянули, что ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики - вопиющее пренебрежение правилами и принципами международной безопасности.

Вчера, 17 марта, на территорию иранской АЭС «Бушер» упал реактивный снаряд. Радиационная обстановка на площадке находится в норме. Пострадавших нет. Это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта.