На Кубе запустили региональные системы электроснабжения после блэкаута

Власти Кубы начали запуск микросистем электроснабжения в ряде регионов страны. Об этом сообщила государственная энергокомпания Union Electrica de Cuba на своей странице в соцсети X.

«Уже начинают работать микросистемы в нескольких регионах страны», - говорится в публикации.

Отмечается, что компания Energas ввела в работу один генерирующий блок. Ранее Union Electrica сообщала о полном отключении Национальной электроэнергетической системы. Электроснабжение прекратилось по всей территории страны. Были задействованы протоколы восстановления электроснабжения.

За последние дни отключения света составляют не менее десяти-двенадцати часов. Полный блэкаут на Кубе произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ «Антонио Гитеррас». Другой сбой, оставивший без света столичный регион, случился 10 марта.

На острове в связи кризисом в энергетике в последние 10 дней уже проходили протесты граждан. Один из них завершился нападением на региональный комитет компартии и задержаниями участников. Президент Мигель Диас-Канель осудил акты вандализма. Он подчеркнул, что власти не допустят безнаказанности.

В феврале на острове возник острый топливный и энергетический кризис. Это привело к неконтролируемому росту цен. Об этом рассказали «Звезде» прибывшие с острова туристы. Они отмечали, что даже в столичном регионе электричества не было по 17 часов в сутки. Местные таксисты отказывались от дальних поездок, а за короткие брали втридорога из-за острой нехватки топлива. Автовладельцам часами приходилось ждать подвоза горючего.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил солидарность с Кубой и подчеркнул, что наша страна считает неприемлемыми новые ограничительные меры США в отношении Гаваны. Президент также отметил, что пригласил главу МИД не только в официальном качестве, но и как специального представителя кубинского лидера.

До этого с кубинским министром встретился Сергей Лавров. Он заявил, что Москва призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Кроме того, как подчеркнул министр, Россия отвергает надуманные обвинения в адрес Москвы, Гаваны и в адрес сотрудничества, якобы создающего угрозу интересам США или кому бы то ни было еще.