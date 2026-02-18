Путин назвал неприемлемыми новые санкции против Кубы

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Ранее администрация президента сообщала, что на встрече планируется обсудить сложные вопросы, связанные с положением на Кубе.

Путин выразил солидарность с Кубой и подчеркнул, что Россия считает неприемлемыми новые ограничительные меры США в отношении Гаваны. Президент также отметил, что пригласил главу МИД не только в официальном качестве, но и как специального представителя кубинского лидера.

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся, мы не приемлем ничего подобного. Позиция нашего министерства иностранных дел звучит открыто, ясно и недвусмысленно», - отметил Путин.

Ранее с кубинским министром встретился Сергей Лавров. Он заявил, что Москва призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Кроме того, Россия отвергает надуманные обвинения в адрес Москвы, Гаваны и в адрес сотрудничества, якобы создающего угрозу интересам США или кому бы то ни было еще, добавил он.