«Топлива нет совершенно»: россияне рассказали о критической ситуации на Кубе

По словам очевидцев, таксисты втридорога берут только короткие маршруты, дальние поездки не рассматривают.
Глеб Владовский 10-02-2026 23:22
© Фото: Jiang Biao, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Острая нехватка топлива на Кубе приводит к тому, что местные жители завышают цены на все. Об этом рассказали «Звезде» прибывшие с острова туристы.

«Топлива нет совершенно. С электричеством беда: его не было 17 часов сутки. При том, что мы жили в Гаване - столице Кубы», - рассказала Ольга Акимова.

Туристы также жаловались на длительные переносы рейсов. При этом всех оповещали заранее о предстоящих задержках. Кроме того, местные таксисты отказываются от дальних поездок, а за короткие берут втридорога из-за острой нехватки топлива. Автовладельцам на острове порой часами приходится ждать подвоза горючего.

Ранее туристка из России РФ рассказала «Звезде» о ситуации с возвратом денег за путевку на Кубу. Семья самостоятельно перебронировала отпуск на Египет, но вопрос с возвратом денег за сорванный тур остается открытым.

#Россия #Куба #Туристы #наш эксклюзив #высокие цены
