«Топлива нет совершенно»: россияне рассказали о критической ситуации на Кубе

Острая нехватка топлива на Кубе приводит к тому, что местные жители завышают цены на все. Об этом рассказали «Звезде» прибывшие с острова туристы.

«Топлива нет совершенно. С электричеством беда: его не было 17 часов сутки. При том, что мы жили в Гаване - столице Кубы», - рассказала Ольга Акимова.

Туристы также жаловались на длительные переносы рейсов. При этом всех оповещали заранее о предстоящих задержках. Кроме того, местные таксисты отказываются от дальних поездок, а за короткие берут втридорога из-за острой нехватки топлива. Автовладельцам на острове порой часами приходится ждать подвоза горючего.

Ранее туристка из России РФ рассказала «Звезде» о ситуации с возвратом денег за путевку на Кубу. Семья самостоятельно перебронировала отпуск на Египет, но вопрос с возвратом денег за сорванный тур остается открытым.