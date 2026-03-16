На Кубе полностью отключилась национальная энергосистема

На данный момент специалисты приступили к поэтапному восстановлению сети.
Дарья Ситникова 16-03-2026 23:36
© Фото: Nick Kaiser, dpa, Globallookpress

На Кубе полностью отключилась Национальная энергетическая система. Об этом сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba.

«Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы», - сказано в материале.

Уточняется, что электроснабжение прекратилось по всей территории страны. За последние дни отключения света составляют не менее десяти-двенадцати часов, пишет RT.

На данный момент начинают применяться протоколы по восстановлению. Специалисты приступили к поэтапному восстановлению сети.

В прошлом месяце на складе нефтеперерабатывающего завода «Нико Лопес» Кубы вспыхнул пожар. Известно, что возгорание произошло в одном из резервуаров на территории предприятия.

