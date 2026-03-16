На Кубе полностью отключилась национальная энергосистема

На Кубе полностью отключилась Национальная энергетическая система. Об этом сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba.

Уточняется, что электроснабжение прекратилось по всей территории страны. За последние дни отключения света составляют не менее десяти-двенадцати часов, пишет RT.

На данный момент начинают применяться протоколы по восстановлению. Специалисты приступили к поэтапному восстановлению сети.

В прошлом месяце на складе нефтеперерабатывающего завода «Нико Лопес» Кубы вспыхнул пожар. Известно, что возгорание произошло в одном из резервуаров на территории предприятия.