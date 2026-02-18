Лавров: РФ призывает США воздержаться от военно-морской блокады Кубы

Россия призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил в ходе переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Делегация республики находится с визитом в Москве.

«Вместе с большинством членов мирового сообщества мы призываем Соединенные Штаты проявить здравый смысл, ответственный подход, воздержаться от планов военно-морской блокады Острова Свободы. И конечно, категорически отводим надуманные обвинения в адрес России, Кубы, в адрес нашего сотрудничества, якобы создающего угрозу интересам США или кому бы то ни было еще», - подчеркнул российский дипломат.

Кубинский министр выразил озабоченность ухудшением международной ситуации.

«США предпринимают новые практики хищения, вмешательства, нарушения международного права, игнорирования Организации Объединенных Наций. И представляет собой угрозу миропорядку, принципам многосторонности ООН. И вообще угрозу международному и региональному суверенитету всех без исключения стран», - сказал Бруно Родригес Паррилья.

Куба оказалась в критической ситуации после военной операции США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро. Поскольку Каракас был ключевым союзником и поставщиком нефти Гаване, республика потеряла основные объемы топлива. Это усугубило энергетический кризис. Россия оказывает Кубе материальную помощь, включая поставки нефти, и вместе с другими партнерами по БРИКС делает максимум возможного для ее поддержки.