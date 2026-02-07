Орбан объяснил, почему считает Украину врагом Венгрии

Пока Украина требует от ЕС запретить Будапешту импорт российских энергоносителей, она даже не противник, а враг Венгрии. Такое заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, которое транслировал телеканал М1.

В январе в Совете Евросоюза заявили, что ЕС окончательно одобрил запрет на импорт российского сжиженного природного газа. Он вступит в силу с 1 января 2027 года. Также был одобрен запрет на российский трубопроводный газ - с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении подать иск в суд ЕС, чтобы оспорить это решение.

Орбан заявил, что украинцам нужно проявить понимание. Они должны перестать настойчиво добиваться от Брюсселя, чтобы Венгрия была отключена от дешевой российской энергии.

«Пока Украина это делает, Украина, извините, полагаю, является нашим врагом», - подчеркнул венгерский премьер.

Он добавил, что таким образом киевский режим нарушает основополагающие интересы Венгрии. Поведение Киева он называл «подстрекательством».

«Кто так делает - не противник, а враг Венгрии», - повторил Орбан.

До этого премьер-министр Венгрии резко осудил принудительную мобилизацию этнических венгров на Украине. Со слов политика, использование его соотечественников в качестве «пушечного мяса» недопустимо. Глава венгерского кабмина также пригрозил высылкой из страны всем украинским чиновникам, причастным к принудительной мобилизации.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Закарпатье в конце января. Пострадавшего гражданина Венгрии забрали на улице и силой доставили в учебный центр. Ранее мужчину признали негодным к службе из-за проблем с сердцем. В этот раз сотрудники ТЦК проигнорировали диагноз. В результате мобилизованному стало плохо и он умер от сердечной недостаточности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эту смерть насильственной и призвал международное сообщество обратить внимание на подобные случаи.

В январе Орбан поручил Сийярто вызвать посла Украины в Будапеште из-за оскорбительных высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского. Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что Орбан продает интересы Европы и заслуживает подзатыльника. После этого украинские и венгерские политики продолжили пикировку в соцсетях.