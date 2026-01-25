Орбан поручил вызвать посла Украины из-за слов Зеленского о подзатыльнике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил министру иностранных дел страны Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Будапеште из-за оскорбительных высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

«Наши органы национальной безопасности проанализировали эти нападки со стороны Украины и пришли к выводу, что они является частью скоординированных действий, направленных на вмешательство в венгерские выборы», - сказал венгерский лидер.

Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что Орбан продает интересы Европы и заслуживает подзатыльника. После этого украинские и венгерские политики продолжили пикировку в соцсетях.

Орбан подозревает Зеленского в попытке повлиять на результаты грядущих парламентских выборов в стране. По его мнению, украинские власти оказывают поддержку венгерской оппозиции.