Орбан ответил Зеленскому на фразу о подзатыльнике в Давосе

Венгерский премьер сказал, что «рассудит жизнь», и каждый получит, что заслуживает.
Владимир Рубанов 22-01-2026 21:19
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на резкие высказывания Владимира Зеленского. На Давосском форуме глава киевского режима заявил, что каждый «Виктор», который живет на деньги Европы и в то же время пытается «продавать европейские интересы», «заслуживает подзатыльника».

Зеленский не уточнил, кого он имеет в виду. Но среди европейских лидеров сейчас есть один человек с таким именем - премьер Венгрии Виктор Орбан. В ответ тот написал в социальной сети X, что не видит перспектив для конструктивного диалога с Зеленским.

Венгерский премьер отметил, что он свободный человек, который служит своему народу. А глава киевского режима - «человек в отчаянном положении, который уже четыре года не может или не хочет завершить конфликт, несмотря на всю возможную помощь от президента США».

Несмотря на острый обмен репликами, Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжит поставлять электроэнергию и топливо на Украину. Он добавил, что остальное «рассудит жизнь», и каждый получит, что заслуживает.

Между Будапештом и Киевом регулярно происходят перепалки. Например, в октябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил Зеленскому, что страна не поддержит вступление Украины в Европейский союз. До этого тот утверждал, что Киев вступит в ЕС либо с одобрения венгерского премьер-министра Виктора Орбана, либо без него.

#Украина #евросоюз #Давос #Владимир Зеленский #Венгрия #Виктор Орбан
