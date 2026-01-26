Совет Евросоюза принял решение о полном запрете импорта российского газа в ЕС

Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС с 1 января 2027 года. Решение коснулось также и трубопроводного газа - его импорт прекратится с 30 сентября 2027. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте законодательного органа.

«Сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта в ЕС как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа из России», - говорится в документе.

Согласно решению Совета, несоблюдение новых запретов будет караться крупными денежными штрафами. Для действующих контрактов в законе предусмотрен переходный период отказа от закупок.

Ранее в беседе со «Звездой» эксперт в области энергетической безопасности предрек Европе газовую катастрофу к 2027 году. По словам специалиста, с европейского газового рынка могут одновременно уйти три крупнейших поставщика.