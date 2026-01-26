МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Совет Евросоюза принял решение о полном запрете импорта российского газа в ЕС

Нарушение запрета будет караться большими денежными штрафами.
Тимур Юсупов 26-01-2026 13:54
© Фото: EU, XinHua, Global Look Press

Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС с 1 января 2027 года. Решение коснулось также и трубопроводного газа - его импорт прекратится с 30 сентября 2027. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте законодательного органа.

«Сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта в ЕС как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа из России», - говорится в документе.

Согласно решению Совета, несоблюдение новых запретов будет караться крупными денежными штрафами. Для действующих контрактов в законе предусмотрен переходный период отказа от закупок.

Ранее в беседе со «Звездой» эксперт в области энергетической безопасности предрек Европе газовую катастрофу к 2027 году. По словам специалиста, с европейского газового рынка могут одновременно уйти три крупнейших поставщика.

#Россия #евросоюз #газ #СПГ #российский газ #экспорт рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 