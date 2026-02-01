МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан назвал недопустимой мобилизацию венгров на Украине

Будапешт ввел санкции в отношении трех украинских военных, причастных к организации принудительного призыва.
Ян Брацкий 05-02-2026 07:02
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко осудил принудительную мобилизацию этнических венгров на Украине. Со слов политика, использование его соотечественников в качестве «пушечного мяса» недопустимо.

«Еще один венгр, отправленный на войну, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо. <...> Наш народ не может быть использован в качестве пушечного мяса», - написал Орбан в соцсети X.

Глава венгерского кабмина также пригрозил высылкой из страны всем украинским чиновникам, причастным к принудительной мобилизации. Орбан также выразил поддержку семье погибшего.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Закарпатье в конце января. Пострадавшего забрали на улице и силой доставили в учебный центр. Ранее мужчину уже признавали негодным к службе из-за проблем с сердцем. В этот раз сотрудники ТЦК проигнорировали диагноз. В результате мобилизованному стало плохо и он умер от сердечной недостаточности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эту смерть насильственной и призвал международное сообщество обратить внимание на подобные случаи.

Ранее официальный Будапешт уже ввел санкции в отношении трех украинских военных, причастных к организации принудительного призыва. Венгерские власти также призвали международные организации последовать их примеру. Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский пытается дистанцироваться от темы мобилизации. По мнению немецких СМИ, работа центров вербовки и ТЦК - его прямая ответственность.

#Украина #Венгрия #орбан #Закарпатье #мобилизация
