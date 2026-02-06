Стреляли исподтишка: что известно о покушении на генерала Алексеева

Покушение на генерала Владимира Алексеева было совершено около половины седьмого утра. По неподтвержденной информации, нападавший ждал на лестничной клетке этажом выше. Когда генерал-лейтенант вышел, ему в спину выстрелили три раза. Менее чем через полчаса на месте уже работали все чрезвычайные службы.

«В районе 06.30-07.00 я проснулась от сильных выстрелов. Шум и крики, когда подошла к двери увидела, что соседка вызывала полицию. Услышали все, все жильцы выскочили на лестничную площадку. Я подскочила, когда вызвали скорую и полицию. Были приняты первые меры», - рассказала соседка.

Алексеева экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Как нападавший попал в подъезд, пока непонятно, но соседи говорят, что проблемы в этом нет.

На входе установлен домофон с камерой. В теории эта конструкция должна была помешать злоумышленнику. Но как сообщили соседи, домофон часто ломается или просто выключается. В результате вход в подъезд остается свободным.

По одной из версий, преступник мог уйти через внутренний двор и даже бросить там оружие. Именно с той стороны меньше чем за минуту можно попасть в метро. Но чтобы выйти из той части дома - нужно иметь специальный ключ-пропуск.

По словам жильцов, на его оформление нужно достаточно много времени. Был ли такой ключ у нападавшего - неизвестно. При этом, как сообщили очевидцы, камеры видеонаблюдения работали исправно, хотя ранее в СМИ появилась информация, что они были выведены из строя.

«Сейчас ведется следствие, на этаже отключены камеры. Сейчас для жителей все камеры закрыты. Домофоны ломаются, интернет тоже не очень хороший. Любой технический сбой может привести к потере интернета на две недели. Но есть охранники, которые готовы помочь открыть дверь. Проблем нет. Если нужно открыть домофон или въезд на паркинг, всегда идет проверка, достаточно показать брелок или назвать парковочное место», - объяснил сосед.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на этаже и вокруг дома. Изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев.

Владимир Алексеев занимает должность Первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Игоря Костюкова, который сейчас возглавляет российскую делегацию на переговорах по урегулированию украинского кризиса. О покушении на Владимира Алексеева оперативно доложили президенту России Владимиру Путину.

«Сейчас спецслужбы делают свое дело, докладывают главе государства. Желаем генералу выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне глава киевского режима в очередном обращении одобрил новые теракты на территории России, мотивируя откровенно преступные намерения якобы попыткой улучшить переговорную позицию. А в нашем МИДе заявили, что подобные действия показывают, что Киев готов на любые провокации, чтобы сорвать переговорный процесс.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского. Постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса и режима, готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», - прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Это покушение уже не первое - в Москве и Подмосковье случилось уже четыре подобных нападения. Так, в декабря 2024 года на Рязанском проспекте в результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

В апреле 2025 года при взрыве автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. А 22 декабря 2025 года в Орехово-Борисово погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных cил, генерал-лейтенант Фанил Сарваров в результате взрыва автомобиля.