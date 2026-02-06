Соседка генерала Алексеева рассказала, как проснулась от выстрелов в 6:30 утра

Соседка генерал-лейтенанта МО РФ Владимира Алексеева, на которого утром было совершено покушение, рассказала, что проснулась от выстрелов. Об этом передает корреспондент «Звезды» с места произошедшего.

«Проснулась от выстрелов. Шум. Крики. Было несколько выстрелов», - рассказала Александра.

Соседка сказала, что слышала выстрелы в районе 06:30. По ее словам, к 7 часам приехали полицейские. Полицию уже успела вызвать другая жительница дома.

«Выскочили соседи, предложили чем-то помочь, вызвать скорую или полицию, но она уже все вызвала», - рассказала женщина.

В Сети распространилась информация, что в доме якобы не работали камеры видеонаблюдения. Но Александра это опровергла. По ее словам, никаких проблем с камерами не было, но сейчас записи с них недоступны для жильцов из-за проведения следственных мероприятий.

Утром Следственный комитет России сообщил о попытке убийства генерал-лейтенанта МО РФ Владимира Алексеева. Неизвестный стрелял в него на северо-западе Москвы.

Это произошло сегодня, 6 февраля, в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо выстрелило в генерал-лейтенанта несколько раз и скрылось с места происшествия. Уточняется, что Алексеева госпитализировали в одну из столичных больниц.

Сейчас следователи и криминалисты московского СК работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер наблюдения. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление причастных к совершению преступления.