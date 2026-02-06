МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Соседка генерала Алексеева рассказала, как проснулась от выстрелов в 6:30 утра

По ее словам, камеры видеонаблюдения в доме работают штатно, но сейчас записи закрыты для жильцов из-за следственных мероприятий.
Сергей Дьячкин 06-02-2026 12:35
© Фото: ТРК «Звезда»

Соседка генерал-лейтенанта МО РФ Владимира Алексеева, на которого утром было совершено покушение, рассказала, что проснулась от выстрелов. Об этом передает корреспондент «Звезды» с места произошедшего.

«Проснулась от выстрелов. Шум. Крики. Было несколько выстрелов», - рассказала Александра.

Соседка сказала, что слышала выстрелы в районе 06:30. По ее словам, к 7 часам приехали полицейские. Полицию уже успела вызвать другая жительница дома.

«Выскочили соседи, предложили чем-то помочь, вызвать скорую или полицию, но она уже все вызвала», - рассказала женщина.

В Сети распространилась информация, что в доме якобы не работали камеры видеонаблюдения. Но Александра это опровергла. По ее словам, никаких проблем с камерами не было, но сейчас записи с них недоступны для жильцов из-за проведения следственных мероприятий.

Утром Следственный комитет России сообщил о попытке убийства генерал-лейтенанта МО РФ Владимира Алексеева. Неизвестный стрелял в него на северо-западе Москвы. 

Это произошло сегодня, 6 февраля, в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо выстрелило в генерал-лейтенанта несколько раз и скрылось с места происшествия. Уточняется, что Алексеева госпитализировали в одну из столичных больниц. 

Сейчас следователи и криминалисты московского СК работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер наблюдения. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление причастных к совершению преступления. 

#Москва #покушение #наш эксклюзив #место происшествия #Владимир Алексеев #генерал алексеев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 