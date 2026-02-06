МИД: теракт против Алексеева подтвердил нацеленность Киева на срыв переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтверждает курс Киева на срыв переговоров.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса», - сказал Лавров на пресс-конференции.

Покушение произошло сегодня в Москве, в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо произвело несколько выстрелов, ранив Алексеева. Генерал-лейтенанта доставили в одну из московских больниц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что о ходе расследования докладывают Владимиру Путину. Также Песков пожелал Алексееву выздоровления.