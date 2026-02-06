МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД: теракт против Алексеева подтвердил нацеленность Киева на срыв переговоров

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло сегодня в Москве. Неизвестный выстрелил в российского военачальника несколько раз.
Тимур Шерзад 06-02-2026 14:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтверждает курс Киева на срыв переговоров.  

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса», - сказал Лавров на пресс-конференции.

Покушение произошло сегодня в Москве, в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо произвело несколько выстрелов, ранив Алексеева. Генерал-лейтенанта доставили в одну из московских больниц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что о ходе расследования докладывают Владимиру Путину. Также Песков пожелал Алексееву выздоровления.

#Россия #Сергей Лавров #Киев #МИД РФ #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 