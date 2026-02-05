Сын актрисы Брижит Бардо получит в наследство поместье матери в Сен-Тропе

Французская актриса Брижит Бардо завещала свое поместье в Сен-Тропе стоимостью около €30 млн своему единственному сыну Николя Шарье, несмотря на то что при жизни артистки их отношения были сложными. Об этом сообщил журнал Paris Match.

Наследственное дело еще в процессе. Однако известно, что поместье Ла-Гарриг площадью 10 га в Сен-Тропе с видом на море достанется сыну Бардо. На территории находятся несколько построек, среди которых дом площадью 60 кв. м, гостевой дом, дом смотрителя, амбар и часовня.

В издании уточнили, что в последние годы за поместьем плохо ухаживали и «оно больше не является тем раем для животных, которым было раньше». В последнее время на территории содержались девять овец, четыре свиньи, 15 кошек и четыре собаки.

Перестроить или расширить поместье невозможно, так как оно находится в природоохранной лесистой зоне, которая не подлежит застройке. В журнале утверждают, что дом станет приютом для животных, поскольку Николя не собирается там жить.

По соглашению между Фондом Брижит Бардо по защите животных и сыном актрисы он будет получать от организации ежемесячную арендную плату в виде компенсации. Точная сумма не называется, по данным издания, она значительная.

Напомним, в октябре 2025 года артистка перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием» и находилась в частной клинике Сен-Жан в Тулоне. Ее не стало 28 декабря в возрасте 91 года.

Ее муж Бернар д'Ормаль рассказал, что причиной смерти французской актрисы стало онкологическое заболевание. Какое именно - не уточняется. Во время лечения она перенесла две сложные операции, ее также мучили боли в спине.

Из-за всего пережитого Бардо «утратила желание жить». Она даже отказалась от идеи завести новых собак, опасаясь, что не сможет увидеть, как они вырастут. Ее внимание также перестал удерживать необыкновенный старый кот, который следовал за ней, как щенок, и мяукал, когда был голоден, рассказал Д'Ормаль.

Похоронили ее 7 января в деревне Сен-Тропе в регионе Вар на юге Франции. Звезда хотела простых похорон с незатейливыми цветами в деревенском стиле и тщательно подобранным списком гостей.