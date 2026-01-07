МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Актрису Брижит Бардо похоронили на Морском кладбище в Сен-Тропе

Символ французского кино будет покоиться рядом с рядом с режиссером Роже Вадимом.
Владимир Рубанов 07-01-2026 15:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Похороны актрисы Брижит Бардо прошли 7 января в деревне Сен-Тропе в регионе Вар на юге Франции. Деревню оцепили по этому случаю, пишет Le Mondе. Покрытый ротангом гроб актрисы встретил у входа в церковь Нотр-Дам-де-л'Ассомпсьон ее сын, с которым у нее были непростые отношения.

Звезда хотела простых похорон с незатейливыми цветами в деревенском стиле и тщательно подобранным списком гостей. Его должны были составить ее близкие и фонд по защите животных, ради которого она отказалась от кино на пике своей славы в возрасте 38 лет. Актриса умерла 28 декабря на 92-м году.

В числе знаменитостей присутствовали певица Мирей Матье, сын актера Жан-Поля Бельмондо, комик и актер Рафаэль Мезрахи, лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также Чико, гитарист группы Gipsy Kings. Актрису похоронили на Морском кладбище рядом с могилой ее первого мужа, режиссера Роже Вадима (1928-2000). Он поставил фильм «Бог создал женщину», который принес Бардо мировую славу.

Бывший супруг Брижит Бардо, Бернар д'Ормаль, экс-советник политика Жан-Мари Ле Пена, сообщил Paris-Match, что актриса ушла из жизни из-за онкологического заболевания. Он не уточнил, какой именно тип рака у нее был. По его словам, она успешно перенесла две операции для борьбы с болезнью. Он также отметил, что ее мучили и истощали хронические боли в спине.

#Кино #Франция #культура #прощание #похороны #Сен-Тропе
