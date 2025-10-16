Брижит Бардо госпитализировали в Тулоне из-за тяжелого заболевания

Французская актриса Брижит Бардо на протяжении трех недель находится в частной клинике Сен-Жан в Тулоне. Она уже перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием». Об этом сообщила французская газета Nice-Matin.

Уточняется, что Бардо покинула свое жилье, находящееся в Сен-Тропе, где живет в окружении своих животных, чтобы обратиться за помощью к врачам. Несмотря на то, что выписка планируется в ближайшие дни, но ее здоровье остается нестабильным, она находится под пристальным наблюдением специалистов.

На данный момент французской актрисе 91 год. За свою жизнь она успела принять участие в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя фонду, защищая права животных. Она начала масштабную кампанию в поддержку усыновления животных. Также совсем недавно актриса опубликовала книгу «BBcédaire», которую писала на протяжении пяти лет. В ней она делится своими воспоминаниями и мыслями.