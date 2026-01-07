МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Paris Match: Брижит Бардо утратила желание жить из-за рака

Во время лечения актриса перенесла две сложные операции, ее также мучили боли в спине.
Гоар Хачатурян 07-01-2026 12:45
© Фото: imago stock&people, via www.imago-images.de, Global Look Press

Причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание. Об этом ее муж Бернар д'Ормаль рассказал в интервью журналу Paris Match.

«Она даже отказалась от идеи завести новых собак, опасаясь, что не сможет увидеть, как они вырастут. Постепенно она наблюдала, как ускользает ее молодость», - говорится в материале.

Во время лечения актриса перенесла две сложные операции, ее также мучили боли в спине. Отмечается, что из-за всего пережитого Бардо «утратила желание жить». Д'Ормаль рассказал, что в моменты, когда ей было особенно плохо, она повторяла, что ей «все надоело».

«Мало-помалу она потеряла аппетит ко всему. Даже месье Петард, тот необыкновенный старый кот, который следовал за ней, как щенок, и мяукал, когда был голоден, больше не мог удерживать ее внимание», - пишет издание.

Муж актрисы рассказал также, что она несколько лет назад перестала пить шампанское. А последний год от нее скрывали смерти близких и знакомых, чтобы «пощадить ее».

Последние недели жизни Брижит Бардо провела с мужем в доме в Сен-Тропе. Актрисы не стало 28 декабря, ей был 91 год. В октябре сообщалось, что артистка провела три недели в частной клинике Сен-Жан в Тулоне. Она перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием».

#в стране и мире #Франция #актриса #брижит бардо
