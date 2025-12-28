МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года

В октябре сообщалось, что актриса перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием».
Владимир Рубанов 28-12-2025 12:44
© Фото: United Archives kpa Publicity, Globallookpress

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщило AFP со ссылкой на фонд артистки. Подробности пока не известны.

В октябре сообщалось, что Бардо на протяжении трех недель находится в частной клинике Сен-Жан в Тулоне. Она перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием».

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена Луи Бардо и танцовщицы Анны-Мари Мюсель. С детства она увлекалась балетом, поступила в престижную консерваторию и даже выступала в труппе на круизном лайнере. В 15 лет начала карьеру модели, а в 1952 году дебютировала в кино в фильме «Нормандская дыра».

Прорыв для нее случился в 1956 году с ролью в фильме Роже Вадима «И Бог создал женщину», который сделал ее мировой звездой 1950-1960-х. За 20 лет она снялась в 48 фильмах, включая «Истина», «Бабетта идет на войну», «Презрение» и «Вива, Мария!», а также записала около 80 песен. Бардо стала моделью для бюста Марианны, символа Франции.

У Бардо было четыре мужа: режиссер Роже Вадим, актер Жак Шаррье (от которого родился сын Николя в 1960 году), миллиардер Гюнтер Саакс и Бернар д'Ормаль. 

В 1973 году, не дождавшись 40-летия, Бардо ушла из кино, чтобы бороться за права животных, основав Фонд Брижит Бардо в 1986 году. Фонд спас более 11 тысяч животных, выступая против мехового промысла, корриды и опытов. Она оставалась активной в этой сфере до конца жизни.

#Кино #Франция #актриса #культура #Бриджит Бардо
