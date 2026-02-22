МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан и Туск разругались в соцсетях из-за финансирования Украины

Виктор Орбан подчеркнул, что отвечает за свою страну и народ, поэтому, если кто-то причиняет им боль, он обязан их защищать. Этими словами он напомнил о действиях Зеленского против Будапешта.
Виктория Бокий 22-02-2026 06:52
© Фото: www.capitalpictures.com, Globallookpress

Между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его польским коллегой Дональдом Туском разгорелась перепалка в соцсетях по вопросу финансирования Украины. Об этом пишет польское издание Fakt.

«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (Председатель партии "Право и справедливость" Ярослав. — Прим. ред.) Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен», — говорится в сообщении Туска в соцсети X.

Через несколько часов на этот пост ответил Орбан, обратившись напрямую к польскому премьеру. Венгерский политик напомнил о действиях Владимира Зеленского, направленных против Будапешта.

«Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан их защищать», — написал Виктор Орбан.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Киев о возможном прекращении поставок электричества. Он подчеркнул, что трубопровод «Дружба» пригоден для транспортировки российской нефти, поэтому Киев не имеет права останавливать его работу по условиям соглашения о сотрудничестве.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, рассказал, как долго его страна будет блокировать кредит Киеву. С его слов, это будет продолжаться до тех пор, пока не возобновится транзит нефти из России по «Дружбе».

Украинский МИД в ответ на это называет ультиматумом и шантажом угрозы венгерских и словацких властей остановить экспорт электроэнергии из-за прекращения поставок российской нефти. По мнению украинских дипломатов, это ставит под угрозу энергетическую безопасность всего региона.

#Украина #Польша #скандал #Венгрия #Виктор Орбан #Дональд Туск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 