Орбан и Туск разругались в соцсетях из-за финансирования Украины

Между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его польским коллегой Дональдом Туском разгорелась перепалка в соцсетях по вопросу финансирования Украины. Об этом пишет польское издание Fakt.

«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (Председатель партии "Право и справедливость" Ярослав. — Прим. ред.) Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен», — говорится в сообщении Туска в соцсети X.

Через несколько часов на этот пост ответил Орбан, обратившись напрямую к польскому премьеру. Венгерский политик напомнил о действиях Владимира Зеленского, направленных против Будапешта.

«Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан их защищать», — написал Виктор Орбан.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Киев о возможном прекращении поставок электричества. Он подчеркнул, что трубопровод «Дружба» пригоден для транспортировки российской нефти, поэтому Киев не имеет права останавливать его работу по условиям соглашения о сотрудничестве.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, рассказал, как долго его страна будет блокировать кредит Киеву. С его слов, это будет продолжаться до тех пор, пока не возобновится транзит нефти из России по «Дружбе».

Украинский МИД в ответ на это называет ультиматумом и шантажом угрозы венгерских и словацких властей остановить экспорт электроэнергии из-за прекращения поставок российской нефти. По мнению украинских дипломатов, это ставит под угрозу энергетическую безопасность всего региона.