Орбан предупредил Киев о возможном прекращении поставок электричества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что трубопровод «Дружба» пригоден для транспортировки российской нефти. Он подчеркнул, что Киев не имеет права останавливать его работу по условиям соглашения о сотрудничестве, пишет ТАСС.

Венгерский премьер предупредил Украину о возможном прекращении поставок электроэнергии, если транзит нефти не возобновится. На встрече с активистами своей партии Орбан заявил, что в ответ на враждебные действия со стороны Украины Венгрия прекратила экспорт дизельного топлива и заблокировала кредит Киеву от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто связал трехнедельное прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» с попыткой Украины оказать давление на внутренние политические процессы в Венгрии. В стране в апреле пройдут парламентские выборы.

В Киеве заявляют, что в конце января произошло серьезное повреждение технологического и вспомогательного оборудования нефтепровода «Дружба». Специалисты сейчас якобы осматривают поврежденные компоненты и оценивают перспективы восстановления транспортировки нефти.

Словакия намерена прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину, если та не возобновит поставки нефти, заявил ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что предоставляет Владимиру Зеленскому срок до понедельника. Если транзит не восстановят, Фицо обратится к словацким компаниям с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину.