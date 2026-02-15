МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан предупредил Киев о возможном прекращении поставок электричества

Это произойдет, если транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» не возобновится.
Владимир Рубанов 21-02-2026 15:58
© Фото: David Balogh XinHua, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что трубопровод «Дружба» пригоден для транспортировки российской нефти. Он подчеркнул, что Киев не имеет права останавливать его работу по условиям соглашения о сотрудничестве, пишет ТАСС.

Венгерский премьер предупредил Украину о возможном прекращении поставок электроэнергии, если транзит нефти не возобновится. На встрече с активистами своей партии Орбан заявил, что в ответ на враждебные действия со стороны Украины Венгрия прекратила экспорт дизельного топлива и заблокировала кредит Киеву от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто связал трехнедельное прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» с попыткой Украины оказать давление на внутренние политические процессы в Венгрии. В стране в апреле пройдут парламентские выборы.

В Киеве заявляют, что в конце января произошло серьезное повреждение технологического и вспомогательного оборудования нефтепровода «Дружба». Специалисты сейчас якобы осматривают поврежденные компоненты и оценивают перспективы восстановления транспортировки нефти.

Словакия намерена прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину, если та не возобновит поставки нефти, заявил ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что предоставляет Владимиру Зеленскому срок до понедельника. Если транзит не восстановят, Фицо обратится к словацким компаниям с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину.

#Украина #Венгрия #Виктор Орбан #словакия #транзит #электроэнергия #энергоснабжение #поставки нефти #нефтепровод дружба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 