Украинский МИД назвал ультиматумом и шантажом угрозы венгерских и словацких властей остановить экспорт электроэнергии из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению», - говорится в сообщении украинского МИД в Telegram-канале.

Официальный Киев счел подобное поведение Будапешта и Братиславы провокационным и безответственным. По мнению украинских дипломатов, это ставит под угрозу энергетическую безопасность всего региона.

Напомним, сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что трубопровод «Дружба» пригоден для транспортировки российской нефти и подчеркнул, что киевский режим не имеет права останавливать его работу по условиям соглашения о сотрудничестве. Глава венгерского кабмина предупредил Украину о возможном прекращении поставок электричества. К слову, Венгрия уже прекратила экспорт дизельного топлива и заблокировала кредит от Евросоюза на €90 млрд.

Словакия, которая также получает значительную часть нефти из трубопровода «Дружба», намерена прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину, если та не возобновит транзит. Премьер страны Роберт Фицо дал Украине срок до понедельника.