Сийярто рассказал, как долго Венгрия будет блокировать кредит Киеву

Венгрия будет сохранять эту позицию до тех пор, пока Киев не разблокирует транзит российской нефти по нефтепроводу.
Дарья Ситникова 20-02-2026 21:28
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Global Look Press

Венгрия блокирует предоставление Украине от ЕС кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Пока Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба", пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу в размере 90 миллиардов евро», - заявил он.

Ранее, 18 февраля, Сийярто заявил о прекращении поставок дизельного топлива на Украину. Такое решение последовало в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».

Кроме этого, правительство Словакии приняло решение о задействовании стратегических резервов нефти из-за приостановки поставок по нефтепроводу с конца января. По данным местных СМИ, руководство НПЗ «Словнафт» обратилось к главам с запросом об этой мере.

По мнению премьер-министра страны Виктора Орбана, Украина хочет добиться хаоса в Венгрии. Для достижения своих целей киевский режим вмешивается в местные выборы, используя политический шантаж, уверен политик.

#Украина #кредит #Венгрия #сийярто #блокирование #нефтепровод дружба
