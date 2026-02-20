Сийярто рассказал, как долго Венгрия будет блокировать кредит Киеву

Венгрия блокирует предоставление Украине от ЕС кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Пока Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба", пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу в размере 90 миллиардов евро», - заявил он.

Ранее, 18 февраля, Сийярто заявил о прекращении поставок дизельного топлива на Украину. Такое решение последовало в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».

Кроме этого, правительство Словакии приняло решение о задействовании стратегических резервов нефти из-за приостановки поставок по нефтепроводу с конца января. По данным местных СМИ, руководство НПЗ «Словнафт» обратилось к главам с запросом об этой мере.

По мнению премьер-министра страны Виктора Орбана, Украина хочет добиться хаоса в Венгрии. Для достижения своих целей киевский режим вмешивается в местные выборы, используя политический шантаж, уверен политик.