Словакия готова прекратить аварийную подачу электроэнергии на Украину, если та не восстановит поставки нефти. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на своей странице в соцсетях.

Он подчеркнул, что дает главе киевского режима Владимиру Зеленскому времени до понедельника. Если завтра он не восстановит поставки нефти, то в тот же день Фицо попросит словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину.

Ранее Фицо заявил, что в Евросоюзе все знают, что Украина проигрывает в конфликте. Хотя Зеленский стремится убедить всех в обратном. Однако, как отметил премьер-министр Словакии, в ЕС все знают, что Зеленский проигрывает. Кроме этого, антироссийские санкции оказались неэффективными и не влияют на Россию, подчеркнул политик.

12 февраля появились сообщения о том, что поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» приостановили. В Братиславе отметили, что у страны стратегического запаса нефти хватит на 90 суток. В Минэкономики страны добавили, что ожидают возобновления поставок ресурсов в ближайшие дни.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Константин Долгов заявил «Звезде», что Венгрия и Словакия пытаются отстаивать свои национальные интересы в Евросоюзе, подав в суд из-за запрета ЕС на поставки российского газа. Но не стоит строить чрезмерных ожиданий насчет эффективности и справедливости европейских судов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал виновника взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба». Он подчеркнул, что исполнитель всех этих деяний - Украина. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета мира в Вашингтоне. Орбан добавил, что Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок нефти из России, в отличие от ФРГ, не терпят и не просят о помощи Брюссель. С его слов, в Брюсселе не должны «слушать сердце, которое принадлежит Украине», а должны выполнять свою задачу и защитить Венгрию и Словакию от действий Киева.