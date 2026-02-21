МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо готов прекратить подачу энергии на Украину в понедельник

Словацкий премьер-министр подчеркнул, что это ответ на прекращение поставок нефти через Украину.
Сергей Дьячкин 21-02-2026 14:03
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Словакия готова прекратить аварийную подачу электроэнергии на Украину, если та не восстановит поставки нефти. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на своей странице в соцсетях.

Он подчеркнул, что дает главе киевского режима Владимиру Зеленскому времени до понедельника. Если завтра он не восстановит поставки нефти, то в тот же день Фицо попросит словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину.

Ранее Фицо заявил, что в Евросоюзе все знают, что Украина проигрывает в конфликте. Хотя Зеленский стремится убедить всех в обратном. Однако, как отметил премьер-министр Словакии, в ЕС все знают, что Зеленский проигрывает. Кроме этого, антироссийские санкции оказались неэффективными и не влияют на Россию, подчеркнул политик.

12 февраля появились сообщения о том, что поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» приостановили. В Братиславе отметили, что у страны стратегического запаса нефти хватит на 90 суток. В Минэкономики страны добавили, что ожидают возобновления поставок ресурсов в ближайшие дни.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Константин Долгов заявил «Звезде», что Венгрия и Словакия пытаются отстаивать свои национальные интересы в Евросоюзе, подав в суд из-за запрета ЕС на поставки российского газа. Но не стоит строить чрезмерных ожиданий насчет эффективности и справедливости европейских судов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал виновника взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба». Он подчеркнул, что исполнитель всех этих деяний - Украина. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета мира в Вашингтоне. Орбан добавил, что Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок нефти из России, в отличие от ФРГ, не терпят и не просят о помощи Брюссель. С его слов, в Брюсселе не должны «слушать сердце, которое принадлежит Украине», а должны выполнять свою задачу и защитить Венгрию и Словакию от действий Киева.

#Зеленский #нефть #Роберт Фицо #словакия #электроэнергия #Киевский режим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 