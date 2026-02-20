МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан: у взрыва на «Северном потоке» и остановки «Дружбы» один виновник

По словам Орбана, в блокировке «Дружбы» и взрыве «Северного потока» виновата Украина.
Виктория Бокий 20-02-2026 08:29
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал виновника взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба». Он подчеркнул, что исполнитель всех этих деяний - Украина. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета мира в Вашингтоне.

«Что касается блокировки трубопровода "Дружба" и взрыва "Северного потока", то виновники одни и те же. Итак, "Дружба" была заблокирована теми, кто взорвал "Северный поток", то есть украинцами», - сказал политик.

Орбан добавил, что Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок нефти из России, в отличие от ФРГ, не терпят и не просят о помощи Брюссель. С его слов, в Брюсселе не должны «слушать сердце, которое принадлежит Украине», а должны выполнять свою задачу и защитить Венгрию и Словакию от действий Киева.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что Украина хочет добиться хаоса в Венгрии. Для этого киевский режим вмешивается в местные выборы, используя политический шантаж.

Напомним, в ответ на блокировку нефтепровода «Дружба» Будапешт прекратил поставки дизельного топлива на Украину. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что дизельное топливо не будет поставляться до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по «Дружбе».

#в стране и мире #Украина #Северный поток #Венгрия #Виктор Орбан #взрыв газопровода #нефтепровод дружба
