Дипломат Долгов оценил шансы на успех иска Венгрии и Словакии по газу из РФ

Венгрия и Словакия пытаются отстаивать свои национальные интересы в Евросоюзе, подав в суд из-за запрета ЕС на поставки российского газа, однако не стоит строить чрезмерных ожиданий насчет эффективности и справедливости у европейских судов. Об этом рассказал «Звезде» чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Константин Долгов.

«Это достаточно политизированные инстанции. И не знаю, каковы шансы там у них на успех. То, что Венгрия и Словакия это делают, лишний раз показывает, что те правительства, которые сейчас стоят у власти в этих странах, пытаются действовать в национальных интересах своих стран», - сказал он.

По словам дипломата, запрет на российский газ бьет по экономическим интересам самих европейских стран, и поэтому получается так, что Еврокомиссия и евробюрократы продолжают последовательно действовать против интересов своих собственных стран.

«Очевидно, там давление Вашингтона идет жесткое. В пользу того, чтобы они покупали американские энергоносители, что они и делают по завышенным ценам. Но Венгрия и Словакия пытаются как-то отстаивать свои интересы», - отметил Долгов.

Он также добавил, что если судебный иск даст результат, то евробюрократы в одночасье не изменят свою политику.

Ранее появилась информация, что Венгрия и Словакия подадут в суд из-за запрета ЕС на российский газ. По словам словацкого премьера Роберта Фицо, стороны намерены в дальнейшем координировать свои действия по этому вопросу.