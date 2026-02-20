Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Евросоюзе все знают, что Украина проигрывает в конфликте. Хотя Владимир Зеленский стремится убедить всех в обратном. Об этом он сообщил в своей социальной сети.

«Зеленский часто приходит на заседания Евросовета. Когда вы спросите его о военной ситуации, он отвечает: "Выигрываем!"» - сказал словацкий лидер.

Однако, как отметил Фицо, «мы все знаем, что (Зеленский. - Прим. ред.) проигрывает». Кроме этого, антироссийские санкции оказались неэффективными и не влияют на Россию.

Словацкий лидер ранее рассказал, что Европа находится в состоянии стресса и страха из-за отказа сотрудничать с ней крупных международных компаний. Серьезные компании больше не хотят иметь дел с ЕС по причине потери им конкурентоспособности.

По его мнению, после того, как украинский конфликт завершится, все страны сломают себе ноги в стремлении делать бизнес с Россией. Он также допустил, что специальная военная операция может прекратиться к тому моменту, когда в 2027 году в силу вступит запрет на импорт российского газа.