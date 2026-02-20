МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо: Зеленский пытается убедить ЕС, что Украина выигрывает, но это не так

Словацкий лидер также отметил, что антироссийские санкции оказались неэффективными и не влияют на Россию.
Дарья Ситникова 20-02-2026 18:10
© Фото: Annabelle Gordon - CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Евросоюзе все знают, что Украина проигрывает в конфликте. Хотя Владимир Зеленский стремится убедить всех в обратном. Об этом он сообщил в своей социальной сети.

«Зеленский часто приходит на заседания Евросовета. Когда вы спросите его о военной ситуации, он отвечает: "Выигрываем!"» - сказал словацкий лидер.

Однако, как отметил Фицо, «мы все знаем, что (Зеленский. - Прим. ред.) проигрывает». Кроме этого, антироссийские санкции оказались неэффективными и не влияют на Россию.

Словацкий лидер ранее рассказал, что Европа находится в состоянии стресса и страха из-за отказа сотрудничать с ней крупных международных компаний. Серьезные компании больше не хотят иметь дел с ЕС по причине потери им конкурентоспособности.

По его мнению, после того, как украинский конфликт завершится, все страны сломают себе ноги в стремлении делать бизнес с Россией. Он также допустил, что специальная военная операция может прекратиться к тому моменту, когда в 2027 году в силу вступит запрет на импорт российского газа.

#Украина #Зеленский #ЕС #словакия #ложь #Фицо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 