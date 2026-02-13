Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» приостановили. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Братислава подтвердила приостановку поставок сырой нефти по "Дружбе" в четверг (12 февраля. - Прим. ред.). Энергетическая безопасность Словакии и региона вне опасности», - говорится в материале.

Отмечается, что у страны стратегического запаса нефти хватит на 90 суток. В Минэкономики страны добавили, что ожидают возобновления поставок ресурсов в ближайшие дни.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает какой-либо информацией по якобы приостановкам поставок нефти Словакии и Венгрии по трубопроводу. Подробной информацией располагает Минэнерго.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Константин Долгов заявил «Звезде», что Венгрия и Словакия пытаются отстаивать свои национальные интересы в Евросоюзе, подав в суд из-за запрета ЕС на поставки российского газа, однако не стоит строить чрезмерных ожиданий насчет эффективности и справедливости у европейских судов.